Оксана Самойлова попала в больницу после скандала с Джиганом

Совсем недавно Оксана Самойлова взбудоражила общественность новостью о разводе. Она назвала этот период одним из самых тяжелых в жизни, однако черная полоса в семье пока и не планирует заканчиваться.



Недавно модель опубликовала снимок из больничного коридора. На нем девушка сидит в бахилах, маске и с маленьким сыном Давидом на руках. Многие запереживали, что у новорожденного начались какие-то проблемы со здоровьем. Сама Оксана Самойлова никак не прокомментировала этот снимок.

Фанаты звездной семьи стараются не сильно паниковать и успокаивают себя мыслью, что это плановый осмотр, который должны проходить младенцы на первых этапах своей жизни.

Это не первый раз, когда Оксана Самойлова сообщает о визите маленького Давида к врачам. Еще в Майами она вместе с новорожденным попала в больницу. Тогда особых проблем у ребенка не было.

"У нас ничего серьезного, но мы сидим тут уже четвертый час. К нам зашло уже штук шесть врачей разных, они ходят, смотрят, зовут друг друга, обсуждают, что с нами делать. Но сейчас вроде все решили, поедем домой", – делилась она тогда подробностями.

Сейчас семья Самойловой и Джигана переживает не лучшие времена. После рождения сына рэпер стал вести себя неадекватно. По некоторым данным, причина в злоупотреблении наркотиками, алкоголе и изменах супруге, из-за чего Оксана подала на развод. После этого известия Джиган перестал выходить на связь. Ходят слухи, что артист снова оказался в больнице на лечении от зависимостей. Сама Оксана Самойлова сидит на карантине вместе с детьми.