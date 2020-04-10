"Ты не ты!": внешний вид Асмус стал сенсацией

Кристина Асмус довольно консервативна в вопросах, касающихся внешнего вида. Обычно актриса отдает предпочтение макияжу в нюдовых тонах, распущенным волосам или низкому хвосту.

Но на этот раз звезде удалось удивить поклонников. Супруга юмориста Гарика Харламова опубликовала в своем микроблоге новый снимок, на котором предстала в весьма экстравагантном аутфите.

На фото Кристина облачена в костюм в рубчик кремового цвета, поверх которого знаменитость накинула желто-оранжевое пальтишко из шерсти. Но самым ярким акцентом стали глаза светской львицы, которые она впервые подчеркнула с помощью белых теней.

Фолловеров такой необычный образ крайне удивил. Многие отметили, что Асмус совершенно не похожа на себя с таким макияжем. "Ты не ты!" – заявил изумленный подписчик. Но тем не менее, большинству такой бьюти-акцент пришелся по душе.

Нашлись и те, кто раскритиковал внешний вид супруги Харламова вдоль и поперек. Хейтеры отметили, что белые тени лишь подчеркнули недостатки, например, синяки под глазами. "Кристина, вы очень красивая, а с белой подводкой совсем потерялись, глаза стали блеклыми", – отметила пользовательница Сети.