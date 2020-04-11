Муж Нюши отреагировал на ее воссоединение с Кридом

"Я не давала повода. Он ревновал, потому что я все время ездила на гастроли", – комментировала она прошлые отношения. После разрыва они перестали общаться. Уже через два года СМИ сообщили о свадьбе Нюши с Игорем Сивовым, а вот Крид еще долго не мог оправиться после этих отношений.
Неизвестно, насколько тяжело ему далось известие о рождении у певицы дочери от нового избранника в 2018 году, но он не мог не поздравить ее с этим событием. Во время одного из своих концертов он попросил своих поклонников передать Нюше аплодисменты и заявил, что закончился один из самых знаменательных периодов в его жизни.
Недавно стало известно, что бывшие влюбленные возобновили свои отношения, хоть и в дружеском ключе. Сообщается, что они случайно встретились в одном из кафе в Майами и разговорились. А на днях они впервые выпустили совместный трек Mr. & Mrs. Smith для альбома Крида. За несколько часов до премьеры они вышли в прямой эфир, в котором мило общались и вспоминали прошлые отношения.
Многих заинтересовало, что думает по этому поводу муж Нюши, поскольку заметили, что он давно не публиковал фотографий с ней на своей странице в соцсетях, а все посты посвящал детям от первого брака. "Горжусь! Новый трек – огонь. Вы уже слушали?", – сообщил Сивов изданию StarHit.
До этого певица Нюша опубликовала откровенное фото в своем Instagram, которое подписала "Завтра я встречусь с Мистером Смитом", которое, как уже известно, касалось встречи с Егором Кридом, а после выложила несколько общих с ним снимков из прошлого.
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