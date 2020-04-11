Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова

Филипп Киркоров тщательно скрывает личную жизнь от поклонников, чем провоцирует множество спелетен о своей ориентации. Многие уверены, что поп-король российской эстрады испытывает влечение к мужчинам, а союзы с женщинами – это всего лишь прикрытие.

Слухи о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова поползли после обнародования кадров, сделанных за кулисами телефестиваля "Песня года". Во время разговора с Егором Кридом артист случайно показал заставку на мобильном телефоне, где был изображен полуголый мужчина.

Тогда мнения поклонников разделились. Одни заявили, что исполнитель сидит на сайтах для гей-знакомств и ищет себе новых партнеров. Другие же решили, что это все простое недоразумение. На самом деле певец смотрит на полуголых мужчин по работе: он ищет новых танцоров для клипа.

Свое мнение об интимных предпочтениях Филиппа Киркорова высказала популярный блогер Лена Миро. По ее мнению, артист "тащится от качков". Однако Россия – это гомофобная страна, и поэтому звезде приходится выдумывать различные половые извращения (например, суррогатное материнство), чтобы никто из поклонников не узнал правду.

Лена Миро призвала поп-короля отечественной эстрады и других знаменитостей совершит каминг-аут. "Скажите правду. Глядишь, в нашей стране что-то и изменится в сторону большей терпимости. Ну, а то, что ваши карьеры полетят псу под хвост, так и невелика важность для мировой культуры", – заключила она.