Любит качков: раскрыты половые извращения Киркорова

Слухи о нетрадиционной ориентации Филиппа Киркорова поползли после обнародования кадров, сделанных за кулисами телефестиваля "Песня года". Во время разговора с Егором Кридом артист случайно показал заставку на мобильном телефоне, где был изображен полуголый мужчина.
Тогда мнения поклонников разделились. Одни заявили, что исполнитель сидит на сайтах для гей-знакомств и ищет себе новых партнеров. Другие же решили, что это все простое недоразумение. На самом деле певец смотрит на полуголых мужчин по работе: он ищет новых танцоров для клипа.
Свое мнение об интимных предпочтениях Филиппа Киркорова высказала популярный блогер Лена Миро. По ее мнению, артист "тащится от качков". Однако Россия – это гомофобная страна, и поэтому звезде приходится выдумывать различные половые извращения (например, суррогатное материнство), чтобы никто из поклонников не узнал правду.
Лена Миро призвала поп-короля отечественной эстрады и других знаменитостей совершит каминг-аут. "Скажите правду. Глядишь, в нашей стране что-то и изменится в сторону большей терпимости. Ну, а то, что ваши карьеры полетят псу под хвост, так и невелика важность для мировой культуры", – заключила она.
Популярные темы форума
Жена стала выпивать.
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Во что превратилась моя жизнь
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Анатолий
Выздоравливают только те у кого есть деньги?
Не помыла руки
Жить вместе
Жить или не жить?
Нужен совет