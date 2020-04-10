"Остановитесь!": Пригожин вступился за оплеванного из-за коронавируса Лещенко

Продюсер призвал прекратить травлю певца из-за того, что тот переболел коронавирусом. Он призвал критиков лучше подумать о завтрашнем дне.



По мнению Иосифа Пригожина, многие люди бросаются из крайности в крайность и начинают нападать на носителей COVID-19. Так он отреагировал на слова Льва Лещенко о том, что его обвиняют в распространении коронавируса.

Продюсер заявил, что оскорблять и подозревать людей в сложившейся ситуации – последнее дело, которое ниже человеческого достоинства. Он добавил, что тоже виделся со Львом Лещенко и при этом не заразился опасной инфекцией.

Пригожин считает, что народ должен поддержать знаменитого исполнителя в такой непростой для него жизненный период. Он подчеркнул, что артист уже не молод и заслуживает уважения. Продюсер призвал хейтеров угомониться и сидеть дома.

"Прекратите! Остановитесь!" – цитирует продюсера газета "Взгляд". Он посоветовал критикам не испытывать чужие нервы и не делать из себя святош.

Напомним, ранее из-за стремительного распространения коронавируса в России главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н. Ф. Гамалеи Виктор Зуев призвал ужесточить режим самоизоляции в нашей стране.