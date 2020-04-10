Дочь Бородиной заявила о желании попасть на шоу "Дом-2"

Ксения Бородина ведущая телепроекта "Дом-2" уже 15 лет. Пойти по ее стопам хочет младшая дочь.

Ксения Бородина нисколько не стыдится того, что является ведущей скандального реалити-шоу "Дом-2". Она каждый день соединяет влюбленные сердца, дает советы участникам, как поступить в той или иной ситуации. С Ксении берут пример ее дочери. Младшая наследница Тея недавно и вовсе заявила, что в будущем хотела бы стать ведущей телепроекта.

Об этом узнали поклонники, когда Бородина опубликовала в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта видео, где старшая дочь передает слова младшей о желании быть знаменитостью.

Телеведущую не смутила мечта Теи. Она считает свою дочь очень талантливой и креативной, поэтому наследница вполне сможет добиться успехов на телевидении. А вот некоторым поклонникам желание девочки показалось странным. Фолловеры написали, что "Дом-2" совсем не то место, на которое нужно тратить свои силы и связывать с ним жизнь.

Отметим, что ведение реалити-шоу – не единственное, чем может гордиться Ксения Бородина. У нее есть несколько бизнес-проектов, одним из которых является салон красоты. Также Бородина ведущая проекта "Перезагрузка" на канале ТНТ, где она помогает девушкам привести внешность в порядок и начать новую жизнь.