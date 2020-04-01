"На сегодня 77 человек": Кушанашвили шокировал Корчевникова количеством своих женщин

Новым гостем программы "Судьба человека" стал Отар Кушанашвили. Журналист откровенно рассказал о своей личной жизни.

Мужчина признался, что у него восемь детей от разных женщин. Почти ни с кем из наследников он не общается, однако уверяет, что обожает своих отпрысков. Отар Кушанашвили шутит, что он восемь раз целовал женщин и столько же раз забирал кульки из роддома. "У меня дети появлялись чаще, чем я моргал", – иронизирует звезда.

Со старшей дочерью мужчина не общался шесть лет. Однако потом понял, что жизнь проходит, а он тратит ее на пустое. Журналист связался с матерью девочки и попросил вернуться в жизнь малышки. "Наташу Мельник я встретил в "Московской правде", когда пошел писать заметки. Мы были вместе достаточно долго – мы расставались, сходились, расставались, сходились", – вспоминает Кушанашвили об отношениях с мамой Дарьи. Правда, сейчас девушка не общается с отцом. "Она держится на дистанции. Что случилось? Я не знаю. У нас не было с ней разговора", – сетует мужчина. Отар сильно переживает по этому поводу, но верит, что однажды они снова смогут обняться.

Близнецы Георгий и Николас появились на свет от связи с Ольгой Курочкиной, дочери очень богатого человека. Как уверяет журналист, дети живут в полном порядке, и он всегда с ними на связи.

"В модные программы про ДНК меня не зовут по одной простой причине: у всех восьмерых моя рожа", – заявил Кушанашвили.

Рассказал журналист и о главной трагедии в жизни – о предательстве жены. Она оставила его в самый сложный период, когда мужчина опустился практически на дно. Он остался без работы, начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками. Бывшая супруга полностью прекратила общение с журналистом и не разрешает сыну Федору выходить на связь с отцом. Недавно Отар Кушанашвили узнал, что ребенку поменяли фамилию. Телеведущий боится, что никогда не увидит мальчика.

"Маша была единственной легитимной, официальной женой. Вот почему все остальные – на сегодня 77 человек – обижаются, что я не веду их под венец. Это была такая оплеуха. Я думал, если тот, кого я боготворю, так относится ко мне, то что же будет делать та при первых проблемах, которую я не очень-то люблю", – поделился Кушанашвили.