Степаненко прилюдно высмеяла развод с Петросяном

Артистка иронична представила саму себя. "Она и красавица, и звезда, и талантливая, и такая, знаете, постройневшая, и не замужем!", – заявила Елена Степаненко. Видео выступления появилось в ютуб-канале телеканала "Россия 1".
Елена Степаненко рассказала, что в разводе с Евгением Петросяном из-за того, что "бывший муж был груб". Она решила высмеять свое расставание с коллегой. Знаменитость отметила, что при разводе ей досталась одна сковорода, благодаря которой она забрала все остальное.
Причину развода Елена Степаненко назвала банальной. Якобы, пришла домой, а супруг развлекается с любовницей. Юмористка отметила, что женщина не спирт: разведенная слабее не становится.
Напомним, Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года. Вместе они прожили 33 года. Официально о причине расставания не сообщалось. Однако по слухам, разлучницей стала помощница артиста Татьяна Брухунова. Недавно они с юмористом официально стали мужем и женой.
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