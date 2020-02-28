"Шапокляк крашеная!": изменившуюся Степаненко обвинили в жадности

После расставания с Евгением Петросяном Елена Степаненко сильно изменилась: резко похудела и закрылась для прессы. Стилист Джордж Ровалс, когда-то работавший с юмористкой, крайне негативно высказался о своем бывшем работодателе.

Стилист Джордж Ровалс много сотрудничал с самыми разными знаменитостями, причем не только из отечественного шоу-бизнеса, но и зарубежного. Его клиентками, например, были певица Ирина Отиева и голливудская дива Джулия Робертс. Специалист прокомментировал имидж изменившейся после развода с Евгением Петросяном Елены Степаненко.

"Степаненко – Шапокляк крашеная! Вкуса у нее как не было, так и нет. Ей надо полностью все менять: и цвет волос, и укладку, и макияж тем более. Я не знаю, кто ее так рисует?! Ужас вообще!" – заявил стилист.

Он отметил, что это беда не только конкретно Елены Степаненко, а многих российских знаменитостей. "Сколько не советуй нашим артистам, они ничего не хотят. Поэтому как ходят чучелами, так и будут продолжать", – махнул рукой Ровалс.

Он вспомнил, как некоторое время работал с Еленой Степаненко. Тогда, по его словам, юмористка свела его с Еленой Воробей и Региной Дубовицкой. "Когда я ее делал, Степаненко меня слушалась. Потом мы разошлись – я не мог бегать за ней", – сообщил эксперт.

Джордж Ровалс отметил, что Елена Степаненко была скупа с ним. "Бублик с дырочками получал", – констатировал имиджмейкер. Он убежден, что и в обновленном виде Елена Степаненко, будучи завидной невестой после расставания с Евгением Петросяном, выглядит плохо. "Кого она может в таком образе возбуждать?" – задал риторический вопрос Ровалс.

"Что с Петросяном была, что без него – ничего не меняется. Ей надо побольше денег тратить в парикмахерских. Но они все жалеют, они жадные, не любят платить", – цитирует стилиста "Собеседник".

К слову, ранее Джордж Ровалс оценивал имидж новой супруги Евгения Петросяна, 30-летней Татьяны Брухуновой. Ей тоже досталось. Как заявил стилист, он с обезьянами не дружит. По мнению специалиста, жены не должны быть такими, поэтому даже не ясно, что же все-таки зацепило юмориста в этой "малолетке".