"Не коронавирус ли это?": здоровье Виторгана вызвало серьезные опасения у Собчак

Поначалу Виторган не хотел обращаться за помощью к медикам. Однако его возлюбленная, актриса Нино Нинидзе, вызвала докторов.
"Первая мысль – не коронавирус ли это?" – задалась вопросом Ксения Собчак. Светской львице явно небезразличен отец ее ребенка.
Певица и знакомая актера Анита Цой заверила, что у Максима Виторгана все будет замечательно. Артистка пожелала ему здоровья и как можно скорее вернуться в строй.
Напомним, ранее Ксения Собчак на своей странице в "Инстаграм" эмоционально отреагировала на новости об уровне распространения эпидемии коронавируса в России. Ведущая не может поверить, что в нашей стране ситуация лучше, чем в Италии.
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