"До каких пор": Сябитова вышла из себя из-за "невесты" Путина

Сябитова призналась, что сегодня ей несколько раз звонили корреспонденты и просили прокомментировать эпизод, который произошел в Иваново. Жительница города во время публичной встречи предложила президенту Владимиру Путину взять себя в жены. 30-летняя Юлия, призналась, что следит за жизнью главы государства и считает его привлекательным.
По словам телесвахи, эта выходка к желанию выйти замуж не имеет никакого отношения. Роза Сябитова уверена, что семья должна начинаться с желания мужчины сделать женщину своей женой и родить с ней детей. Инициатива, по словам теледивы, в этом вопросе должна исходить от сильного пола.
"Здесь чистый воды ХАЙП, и желание привлечь к себе внимание любым способом", – написала Роза Сябитова в личном "Инстаграм".
После этого телесваха призвала обратить внимание на то, как бодро Юля из Иваново дает интервью прессе. "До каких пор самые дорогие человеческие и семейные ценности, как девичья гордость, чистота помыслов, приличие и уважение, будут пренебрегаться и "затаптываться" хамством", – не выдержала звезды шоу "Давай поженимся!".
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