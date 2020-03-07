Приболевшая Пугачева заикнулась о коронавирусе

Вот уже 52 года в первое воскресенье весны Примадонна отмечает праздник желтых цветов. Артистка выходит на улицу с охапкой тюльпанов, например, и раздает их случайным прохожим. Этот трогательный жест Аллы Пугачевой уже стал доброй традицией в российском шоу-бизнесе.
Между тем эфире программы "Ты не поверишь!" на канале НТВ Алла Борисовна сообщила, что накануне мероприятия приболела. Предвидя дальнейшие вопросы, Пугачева заикнулась, что у нее нет коронавируса.
"Продолжайте мою традицию. Разрешайте весну. Дарите радость людям. Светить всегда, светить везде – вот лозунг мой и солнца", – сказала Алла Пугачева. Артистка также отметила, что праздник желтых цветов для нее был и остается особенным.
Тем временем экс-муж Примадонны Филипп Киркоров сообщил журналистам, что многие звезды отмечают придуманный Аллой Борисовной праздник. Дескать, Пугачева давно приобщила своих друзей к торжеству.
"Он влился в нашу артистическую тусовку. Особенно среди тех людей, кто друзья Аллы Пугачевой", – заявил поп-король.
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