Развратная жена Цекало показала игрища с мужем

Дарина Эрвин, жена известного в России продюсера, ведет себя достаточно откровенно с многотысячной аудиторией в инстаграм-аккаунте. Она часто публикует эротические фотографии. На этот раз сексуальная художница решила показать, как она счастлива в браке с 58-летним Александром Цекало. В "Сторис" девушка опубликовала снимок, на котором целуется с мужем. При этом продюсер держит Дарину за обнаженную грудь.
"Хотела поработать из дома", – подписала фотографию художница.
В светской тусовке ходит слух о том, что Цекало не удовлетворяет свою молодую супругу. Ведь именно поэтому Эрвин постоянно изображает на своих рисунках мужской половой орган внушительного размера. О небольшом достоинстве продюсера даже говорила его бывшая супруга Лолита Милявская во время интервью Леры Кудрявцевой.
Напомним, это не первый раз, когда Дарина публикует в "Инстаграм" любовные игрища с супругом. В феврале девушка также показала фото, на котором Цекало страстно целует ее в губы, при этом на ней очень откровенный наряд.
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