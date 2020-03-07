Развратная жена Цекало показала игрища с мужем

28-летняя супруга Александра Цекало не стесняется показывать интимные подробности личной жизни поклонникам. Девушка опубликовала в "Инстаграм" откровенный снимок с мужем.

Дарина Эрвин, жена известного в России продюсера, ведет себя достаточно откровенно с многотысячной аудиторией в инстаграм-аккаунте. Она часто публикует эротические фотографии. На этот раз сексуальная художница решила показать, как она счастлива в браке с 58-летним Александром Цекало. В "Сторис" девушка опубликовала снимок, на котором целуется с мужем. При этом продюсер держит Дарину за обнаженную грудь.

"Хотела поработать из дома", – подписала фотографию художница.

В светской тусовке ходит слух о том, что Цекало не удовлетворяет свою молодую супругу. Ведь именно поэтому Эрвин постоянно изображает на своих рисунках мужской половой орган внушительного размера. О небольшом достоинстве продюсера даже говорила его бывшая супруга Лолита Милявская во время интервью Леры Кудрявцевой.

Напомним, это не первый раз, когда Дарина публикует в "Инстаграм" любовные игрища с супругом. В феврале девушка также показала фото, на котором Цекало страстно целует ее в губы, при этом на ней очень откровенный наряд.