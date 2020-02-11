Молодая жена показала прилюдные ласки с Цекало

Многих удивляет, что после стольких лет брака с сестрой Веры Брежневой Викторией Галушко, актер выбрал в жены такую юную особо. При этом нельзя сказать, что его избранница славится скромностью.
Дарина активно ведет инстаграм-аккаунт, в котором щедро делится соблазнительными кадрами. Так, накануне она опубликовала кадры, на которых запечатлена с возлюбленным. Эрвин позирует в платье с цветочным принтом. При этом у нее настолько глубокое декольте, что все ее прелести просматриваются без труда. Сидящий рядом Цекало, облаченный в рубашку черного цвета нежно целует обожаемую жену.
Многих фолловеров смутил внешний вид юной особы. По их мнению, супруга Александра явно перебарщивает со степенью откровенности нарядов. Они утверждают, что рядом с таким известным мужем ей бы стоило выглядеть менее вызывающе.
Напомним, это уже четвертый брак Цекало. Александр и Дарина официально оформили отношения весной прошлого года на Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе в узком кругу родных и друзей.
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