Сын Виктора Цоя рассказал о претензиях к Полине Гагариной из-за перепетой песни "Кино"

Автором и композитором песни "Кукушка" является Виктор Цой. Но несмотря на это, за 30 лет ее существования композицию исполняли Земфира, группа "Би-2" и Ольга Кормухина. Также в 2015 году вышла новая версия песни, спетая Полиной Гагариной. Константин Меладзе создал для "Кукушки" новую аранжировку и, можно сказать, дал композиции новую жизнь.
Однако в 2019 году Ольга Кормухина заявила, что украинский композитор украл у нее идею вокальной фактуры, темпа и инструментального фрагмента песни.
"Кукушку" я видела по-своему. Если у Цоя в ней есть определенная обреченность, то я ее воспринимала как песню бойца, который и один в поле воин", – сказала тогда певица.
В итоге артистка обратилась в суд. Однако за восемь месяцев дело практически не продвинулось, судебные заседания постоянно откладывались, потому что не было достаточно доказательств со стороны истцов. В дело вмешался сын Александра Цоя, наследник фронтмена группы "Кино".
В официальном документе мужчина пояснил, что Полина Гагарина исполняет композицию на законных основаниях, поскольку аранжировка, написанная Медадзе, уникальная. Также правами на композицию владеет Земфира. А Ольга Кормухина, оказалось, вообще не может претендовать на "Кукушку", поскольку ее авторство нигде не отражено.
Гагарина поделилась данным документом в своем инстаграм-аккаунте и порадовалась, что судебный процесс наконец завершится. В комментариях певицу поддержали Наталья Подольская, Олег Газманов, Тимур Родригез, Евгений Бороденко, а также поклонники.
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