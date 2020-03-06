"Закажем ракету": жена Ефремова откровенно о пьяном инциденте с мужем в аэропорту

Инцидент произошел вскоре после спектакля, в котором Михаил Ефремов сыграл роль знаменитого советского военного Василия Чапаева. Актер поспешил в воздушную гавань, поскольку ему нужно было лететь в Ригу, однако подняться на борт он так и не смог.
Как пишут "Невские Новости", оправдываться за мужа пришлось его супруге – Софье Кругликовой. Она утверждает, что Михаил был не был пьян, а лишь хотел повеселить пассажиров. Но, по ее словам, представители компании-перевозчика "не потянули" масштаб его актерского гения.
Кругликова заявила, что Михаил Ефремов не смог улететь лишь потому, что не соответствовал стандартам пассажира. Супруга артиста убеждена, что у авиакомпаний есть такие стандарты. Женщина пошутила, что теперь им с супругом придется заказать ракету.
"Я думаю, что мы сейчас закажем ракету и полетим на ракете", – сказала жена артиста в интервью телеканалу "360".
Софья добавила, что ее муж обладает непревзойденным талантом. Поэтому Михаил легко смог заставить окружающих подумать, что он находится в нетрезвом состоянии.
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