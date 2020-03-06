Обнаружили странности вокруг онкобольной Анастасии Заворотнюк

Летом прошлого года стало известно, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна. Однако до сих пор в Сети не появилось ни единого фото звезды сериала "Моя прекрасная няня", да и ее близкие ведут себя странно, считает блогер Лена Миро.

Скандально известный блогер Лена Миро проанализировала ситуацию, которая складывается вокруг Анастасии Заворотнюк. Она призналась, что, едва узнав о том, что актриса больна, подвергла это утверждение сомнению. Лену смутил тот факт, что в Сети нет ни единой фотографии нездоровой звезды сериала "Моя прекрасная няня".

Лена вспомнила, как в свое время болела певица Жанна Фриске, у которой была диагностирована опухоль головного мозга. Тогда СМИ распространили снимки артистки, сильно изменившейся из-за приема лекарств. Жанна очень поправилась, от прежней стройной красавицы ничего не осталось. Фриске даже передвигалась на инвалидной коляске.

Фото больной Анастасии Заворотнюк в Сети пока нет. "Вот не верю я в то, что за все месяцы болезни, в существовании которой я уже давно и сильно сомневаюсь, не выискалось ни одной мелкой душонки, тайком щелкнувшей на айфон Заворотнюк. Так не бывает", – высказала мнение Миро.

Отметила Лена и странное поведение старшей дочери Анастасии, Анны Заворотнюк, которая недавно провела несколько дней в Италии. "Ну, либо дочь – совсем свинья, либо мать – не так уж и больна (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сделала вывод Лена.

Блогер обратил внимание и на поведение остальных родственников. Она назвала его странным. "Те редкие заявления, которые они делают, обтекаемы: их можно трактовать по-разному. Эмоционально нагнетают, но точного диагноза не называют. Да, болеет, говорят. А вот чем, собственно, болеет? Может, аллергия у нее или энурез. Или акне", – предположила Миро.

Далее она выдвинула свою версию того, что происходит с Анастасией Заворотнюк. "Я прямо скажу, что думаю: пытается уйти от долгов. Может, я и ошибаюсь, конечно, но мне почему-то кажется, что нет", – заявила Лена Миро. Такой вывод она сделала после того, как узнала, что дело, открытое по долгу звезды сериала "Моя прекрасная няня", было закрыто из-за "невозможности найти должника". "Настя просто пропала. Нет ее нигде", – сообщил блогер.