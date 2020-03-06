"Не хочет отпускать": певица Валерия рассказала о новом страстном увлечении

В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия рассказала, что даже в 12 часов ночи они с артистом смотрятся "очень даже ничего". Звезда отметила, что у них – хороший визажист и правильно выставленный свет.
В ролике певица Валерия передала привет сыну Артему. Она поделилась впечатлениями от нового проекта, передает Teleprogramma.pro. По словам знаменитости, он настолько невероятный, что "увлек, завертел и не хочет отпускать" ее до самой ночи.
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