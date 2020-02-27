Была в горячей точке: метящей в политику певице Валерии нашли бойкую помощницу

Эксперт прокомментировал желание исполнительницы с мужем создать политическую партию. По его словам, идея женских партий в нашей стране не нова. "Но здесь, как я понимаю, речь идет о женщинах, которые добились в стране весомых успехов в своей деятельности", – отметил собеседник "Дни.ру".
Вадим Манукян посоветовал певице Валерии, как главе этого зарождающегося движения и ее мужу-продюсеру Иосифу Пригожину, как модератору дискуссии, пригласить в ряды будущей партии Маргариту Симоньян. "Причем с прицелом на первую тройку списка", – подчеркнул эксперт.
Он заявил, что именно эта журналистка сегодня олицетворяет в России идею женского успеха. "Именно она начинала репортером в горячей точке, а сегодня руководит крупным федеральным информационным холдингом", – заявил эксперт.
Также Манукян сказал, что Симоньян удалось сохранить объективность и не подхватить звездную болезнь. Кроме того, по словам эксперта, она сумела усилить свое новостное агентство кадрами, которые в прошлом были звездами других информационных групп, проецирующих на страну повестку, далекую от федеральной.
Напомним, певица Валерия планирует зарегистрировать свою политическую партию, которая будет заниматься защитой прав женщин в России. Объединение получит название "Сильные женщины". Идею вокалистки раскритиковала правозащитница Катя Гордон. Она резко высказалась о способностях исполнительницы, а также сообщила, что та не поддержала ее в сложной ситуации.
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