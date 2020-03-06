"Сильно замалчиваются": Собчак устроила истерику из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в мире пугает многих. Некоторых она заставляет сомневаться в том, что публике показывают истинные масштабы эпидемии.
Не в первый раз с подобной позицией выступает Ксения Собчак. Причем к другим странам у нее претензий нет – вопросы вызывает лишь честность российских специалистов. Журналистке оказалось сложно представить, что в нашей стране удалось наладить эффективную работу по борьбе с распространением болезни.
В подтверждение своей позиции она поспешила рассказать личную историю. Впрочем, ведущая сделала перед этим важную оговорку. "Все, что я скажу ниже – лишь мои домыслы и теории, это просто мнение", – написала она, после чего сразу же заявила, что масштабы распространения коронавируса в России, по ее мнению, "сильно замалчиваются". Ксения Собчак добавила, что российские власти якобы боятся паники больше, чем самого коронавируса.
Она рассказала, как 24 дня назад пригласила из Китая учителя для сына Платона. Тот прилетел прямым рейсом, и единственная мера контроля, с которой ему пришлось столкнуться, – измерение температуры. Прежде чем допускать его к ребенку, Ксения Собчак поместила педагога на карантин в отдельно снятую для этого квартиру и попыталась сделать ему анализ на коронавирус.
По словам Ксении Собчак, в частной клинике это сделать невозможно. Все процедуры необходимо проходить в одном месте в Москве. Такие ограничения, уверена ведущая, и введены специально для занижения статистики. Дескать, люди не будут проверяться, а значит, и данные по заражению увеличиваться не будут.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Нью
В россии могут легализовать проституцию...
Дочь влюбилась в старика
Комплекс неполноценности...
Помощь родному человеку
Виктория sexy girl? Как по Вашему?