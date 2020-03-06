"ДЦП и эпилепсия": Заворотнюк выступила с сообщением о ребенке

С тех пор, как стало известно, что Анастасия Заворотнюк тяжело больна, ее муж Петр Чернышев, мать Валентина Борисовна, дети Анна и Майк хранят упорное молчание о состоянии актрисы. Они считают, что это личное дело семьи, о котором нет надобности сообщать общественности.
Поклонники и журналисты заинтригованы, а в Сети от недостатка информации множатся разные сообщения, многие из которых откровенно бредовые. Некоторые фанаты уже "похоронили" звезду комедийного сериала "Моя прекрасная няня".
Иногда активизируется ее старшая дочь Анна Заворотнюк. На своей странице в социальной сети "Инстаграм" она публикует в "Сторис" фото или видео. Так, например, стало известно, что дочь популярной актрисы побывала в Италии.
А сейчас Анна опубликовала снимок ребенка. "Дорогие друзья, это замечательный мальчик Семен. У него ДЦП и эпилепсия. Он не сдается. Он мечтает ходить своими ножками и играть в футбол. Ему очень нужна наша помощь", – написала дочь Анастасии Заворотнюк и указала контакты, по которым можно узнать информацию.
К слову, самой артистке, у которой, по некоторым данным, рак головного мозга, помощь не требуется. Об этом близкие Анастасии не раз сообщали в инстаграм-аккаунте, созданном для поддержки актрисы и опровержения лживых сведений, распространяемые о ней в Сети и СМИ. Отметим, что свежих публикаций там не было с 31 декабря 2019 года.
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