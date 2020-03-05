"Ангел мой родной": Шукшина растрогала россиян последним письмом отца

Мария Шукшина является второй дочерью известного советского кинорежиссера и писателя Василия Шукшина. Его не стало в октябре 1974 года. Причиной смерти Василия Макаровича стал инфаркт. Недавно выяснилось, что за полгода до своей кончины режиссер оставил трогательное письмо Марии.
В своем инстаграм-аккаунте актриса поделилась фотографией открытки, которую для нее подписал отец. Василий Макарович поздравил дочь с началом весны и пожелал долгих лет жизни.
"Машенька, ангел мой родной! Поздравляю тебя с весной. Пусть их у тебя будет много-много, пусть ты будешь здоровенькая, умненькая, послушная, будешь радовать папу и маму. 5 марта 1974 года", – написал режиссер.
Артистка призналась, что ей было очень радостно найти письмо папы. Но в то же время, отмечает Мария, ее одолела грусть, ведь открытка, как и весна, стала для Василия Шукшина последней. Позже актриса рассказала подписчикам, что отец часто приходит к ней во сне.
"Мария, все пожелания отца Вы выполнили, он бы за Вас порадовался", – написала одна из поклонниц.
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