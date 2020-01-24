"Постоянно крики, вонь": дочь Марии Шукшиной выступила с заявлением

В новом выпуске шоу Андрея Малахова "Пусть говорят" снова обсуждалась ситуация, сложившаяся между Марией Шукшиной и ее несостоявшейся невесткой Фрейей Зильбер. Дочь актрисы Анна Трегубенко объявила, что семья не намерена возвращать Фрейе ее ребенка.

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