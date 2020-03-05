Еремеев утер нос Шепелеву на Первом канале

Как и сообщалось, новым ведущим шоу "На самом деле" стал актер Тимур Еремеев, заменивший на этой должности Дмитрия Шепелева. Актеры массовки поделились впечатлениями от работы нового сотрудника.

Говорят, что сегодня, 5 марта, начались первые съемки шоу первого канала "На самом деле", где в качестве ведущего предстал Тимур Еремеев. Впрочем, эти эфиры зрители увидят лишь через несколько дней. Когда Тимур Еремеев появился в студии перед массовкой, та встретила его бурными аплодисментами в качестве поддержки.

После записи программы репортеры поинтересовались мнением у опытных людей из массовки о том, как отработал Тимур Еремеев. "Держится уверенно! Кажется, что каждый день ток-шоу ведет. Даже не волнуется, как Шепелев по-началу. Ну, видно же, что круче Димы ведет. А ведь он только вчера с гастролей прилетел", – высказался один человек. "Ну, судить после первой записи все же рано. Хотя видно – профессионал! Можно даже сказать, что новый ведущий лучше!" – цитирует второго сайт "Комсомольская правда".

Можно представить, как волнуется Тимур Еремеев, которого взяли в качестве ведущего на одно из самых рейтинговых шоу "первой кнопки". Напомним, о его существовании страна узнала после того, как он снялся в нескольких выпусках скандально известной программы "Пусть говорят". Тогда Тимур появился в студии с заявлением, что он внебрачный сын легендарного артиста Спартака Мишулина.

Тогда ДНК-экспертиза подтвердила его родство с народным артистом. Однако категорически против оказалась законная дочь Спартака Мишулина Карина. Она обратилась в суд с многочисленными исками и запретила Еремееву официально называть себя сыном легендарного актера. После ряда программ о личной жизни мэтра разразился скандал.

Не раз на шоу Тимур Еремеев утверждал, что не будет менять фамилию, и претендовать на наследство. Тем не менее Карина Мишулина ходила в суд ни один раз: она запрещает ему официально называть себя сыном Спартака Мишулина.

