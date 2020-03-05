"Умерла три месяца назад": онкобольную Заворотнюк случайно "похоронили"

"Познакомился на днях с одним чуваком, в силу своей профессии он крутится среди российских звезд. Рассказывает: типа Заворотнюк умерла еще три месяца назад, завещала чтоб похоронили тайно и обнародовали только через полгода", – цитирует пользователя Сети, оставившего сенсационное сообщение на форуме, посвященном знаменитостям, 31tv.ru.
Информация появилась еще в январе, и если это правда, то с момента смерти Анастасии Заворотнюк прошло пять месяцев. Первое сообщение о том, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" скончалась, появилось в октябре 2019 года. Официальный представитель артистки опроверг эти данные.
Издание не исключает и правдивости подобного, казалось бы, безумного слуха. По его логике, Анастасия Заворотнюк видела, какая шумиха стояла вокруг похорон певиц Юлии Началовой и Жанны Фриске. Вероятно, полагает источник, актриса не хотела, чтобы происходило что-то похожее, и попросила не афишировать ее кончину.
Оптимистично настроенные поклонники не желают верить в то, что их любимица умерла. Они молятся за Анастасию и считают, что молчание, которое хранят ее родные, означает, что артистка успешно борется с раком. Косвенно о том, что актриса жива, свидетельствует то обстоятельство, что сотрудники кладбища в Анкудиново, где похоронены ее отец и брат, давно не видели никого из семьи Заворотнюк. Обычно Настя, по их словам, сказанным в свежем интервью, каждые две недели приходила и собственноручно ухаживала за могилами.
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