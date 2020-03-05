После реанимации дочери в больницу угодила и сама Ева Польна

О том, что у Евы Польны возникли проблемы со здоровьем, стало известно на шоу Ивана Урганта. Об этом сообщила сама певица.

44-летняя Ева Польна стала звездной гостьей развлекательного шоу "Вечерний Ургант". Артистка появилась там, чтобы рассказать о предстоящем концерте "Вдохновение" и показать свои картины. Ева – личность многогранная: она пишет стихи и музыку, поет, хорошо танцует. А с некоторых пор артистка является студенткой Суриковки.

Певица призналась, что всегда любила рисовать и недавно поняла, что хотела бы заниматься этим профессионально, поэтому отправилась получать образование. Иван Ургант показал несколько картин Евы Польны, в частности портрет популярного исполнителя Димы Билана. Гостья рассказала, что, когда артист увидел картину, она ему очень понравилась, и он забрал ее домой.

Также Ургант продемонстрировал холст, на котором Польна запечатлела артишок. "Не поверите – написала, когда сделала операцию на глазу, и мне приспичило нарисовать этот момент", – пояснила Ева. Однако звезда не уточнила, что случилось, и когда она угодила в больницу.

Буквально за ночь она изобразила Урганта. Шоумен предстал в образе Бэтмена. "Вас, Иван, я увидела в этом образе как спасителя вечерней Москвы", – сказала Польна.

Напомним, что ранее в реанимацию попала старшая дочь артистки. Это случилось в конце прошлого года. Говорят, страдающая от астмы девушка вовремя не приняла лекарство. Эвелин была в критическом состоянии, однако врачам удалось ее спасти.

Примечательно, что ни Ева Польна, ни отец ее дочери, певец Денис Клявер, не комментировали ситуацию. "Есть в жизни моменты, которые принципиально требуют тишины. Они не касаются никого вокруг. Человек переживает их наедине с собой и своими близкими. Чтобы прекратить поток писанины в СМИ, хочу сообщить, что состояние здоровья моей дочери стабилизировалось, она находится под контролем врачей. Спасибо всем за поддержку!" – позже написала Польна.