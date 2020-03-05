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"Спрашивали моего совета": Киркоров раскрыл правду о Little Big перед "Евровидением"

Филипп Киркоров: Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Король российской эстрады давно знаком с участниками рейв-группы Little Big. Филипп Киркоров высказался о перспективах команды на международном песенном конкурсе.
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Певец спродюсировал для "Евровидения-2020" два хита. Как эксперт по музыкальному конкурсу он прокомментировал решение отправить в этом году от России эпатажную петербургскую группу.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Кроме того, Филипп Киркоров раскрыл правду о Little Big, которую практически никто не знает. Оказывается, коллектив хотел покорить Европу еще в прошлом году.

"Да, ребята спрашивали моего совета по поводу "Евровидения", – цитирует артиста сайт "Комсомольская правда". Однако на тот момент телеканал "Россия" принял решение по поводу кандидатуры Сергея Лазарева. По словам исполнителя, от него уже ничего не зависело.

Киркоров сказал участникам Little Big, что те немного опоздали, и посоветовал готовиться к следующему году. Рекомендацией группа воспользовалась.

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Публикация от LITTLE BIG (@littlebigband)

По словам мэтра эстрады, он всегда за креатив и авангард, поэтому одобряет выбор гендиректора Первого канала Константина Эрнста отправить на "Евровидение" Little Big. По словам Киркорова, он всегда был впереди планеты всей по части креатива.

"Я даже не сомневаюсь в правильности данного решения", – заявил певец о Little Big. Филипп отметил, что выбор крайне неожиданный, а поэтому безумно интересный.

Автор: 5 марта 2020, 09:17
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