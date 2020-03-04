Коллеги перестали узнавать Крида после шокирующих перемен во внешности (фото)

Егор Крид – один из самых интересных молодых исполнителей. Продюсер премии "МУЗ-ТВ" Арман Давлетяров пригласил его стать участником церемонии этого года, которая состоится в июне. Правда, для поклонников артистов его новый имидж может стать шоком.

Люди привыкли видеть Егора Крида с русыми волосами. Каково же было всеобщее удивление, когда он появился весь белый как снег! "Ты чего так поседел?" – едва не подавился чаем продюсер Иосиф Пригожин, увидев Крида. Причем он даже не сразу узнал молодого певца – столь разительными оказались перемены. "Жизнь довела..." – многозначительно вздохнул Егор.

На ланче он поделился своим видением грядущей церемонии: "Если я буду выступать с лирической песней, то хотелось, чтобы была суперинтимная обстановка. Мне хотелось, чтобы было максимально просто, но с другой стороны круто и со вкусом. Я не сторонник летать по залу или надевать блестящие костюмы – мне нравится все делать проще и ближе к людям, быть на одной волне со зрителями. Но если будет энергичная песня, то хочется просто качнуть вместе с залом!".

Напомним, культовая ежегодная национальная телевизионная премия в области популярной музыки "Премия МУЗ-ТВ 2020" пройдет 5 июня в спортивном комплексе "ВТБ Арена" и вновь удивит невероятной масштабной постановкой, уникальными спецэффектами международного уровня и топовым составом исполнителей абсолютных хитов последнего года.