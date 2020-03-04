Сорвавшаяся дочь Гузеевой начала новую жизнь

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга переживала тяжелые времена. Все началось в конце прошлого года, когда она узнала, что у нее проблемы с женским здоровьем. У нее обнаружили поликистоз яичников. Новообразование оказалось доброкачественным.
Тем не менее, наследнице ведущей шоу "Давай поженимся" назначили прием гормональных препаратов. Из-за этого Ольга набрала десять килограммов. Кроме того, ее беспокоили другие побочные действия, такие как рвота, кровь из носа, бессонница и мигрени. Тогда Оля решила заменить препараты, надеясь, что ее состояние улучшится. Но ситуация не изменилась.
В начале февраля с дочкой Ларисы Гузеевой случилось странное: она устроила погром в своей комнате. "Да, подростки переживают все трагичнее и острее. Я уверена: лучше позволить содрать со стены обои, чем кожу. Все проходит… А вы как считаете, обязательно стоять над ребенком с кувалдой и вбивать ему, как правильно, с высоты своего опыта?" – прокомментировала Лариса Гузеева поступок дочери.
Вероятно, чтобы обновиться внешне и внутренне Ольга сделала ремонт в своей комнате. Результатами она похвасталась в "Сторис" инстаграм-аккаунта. Теперь комната стала иной за счет светлых обоев и обилия зеркал. "Я с самого начала знала, что хочу комнату, полную зеркал. Мне надоело смотреть на фотографии и картинки, которыми была увешана моя спальня. В зеркалах отражение бесконечного настоящего. И я хочу жить этим моментом", – призналась Ольга.
Впрочем, кое-что она все же решила не изменять. "Я оставила статуэтки, сушеные цветы и баночки-скляночки. Но убрала все то, что мне портило настроение. Моя комната была хаосом, моя жизнь была хаосом. И мне он надоел", – заявила дочь Гузеевой.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Кого еще тошнит от стариков?..
Хотел сына, а родилась дочь
Россия
Клонирование
Чё вы такие тупые а?
Почему хохлушки всюду преуспели? А другие не везет?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...
Нью