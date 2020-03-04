Украинцы затравили знаменитую певицу за поддержку Little Big на "Евровидении"

В своем инстаграм-аккаунте девушка спросила подписчиков: ей кажется, или имя победителя "Евровидения" уже известно?. При этом в публикации артистка отметила аккаунт российской группы Little Big. Украинцы стали обвинять Jerry Heil в поддержке "агрессора" и даже желать ей смерти.
На певицу обрушился шквал резко негативных комментариев и упреков. Исполнительнице написали, что позорно поддерживать Россию, которая "аннексировала территории". Фолловеры напомнили, что Little Big "незаконно" ездили в Крым, упомянув при этом сайт "Миротворец", где опубликована база данных людей, которых авторы портала называют "агентами Кремля", передает телеканал "360".
Но нашлись и те, кто поддержал артистку. Они отметили, что обвинения в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте – не логичные. По мнению этой части подписчиков, у музыки нет границ и стран. После нападок Jerry Heil отменила возможность комментирования этого поста. Теперь под публикацией нет ни одной записи.
Напомним, о том, что Россию на "Евровидении-2020" представит группа Little Big, стало известно 2 марта. Коллектив известен бешеной харизмой участников и буйными танцами. Основатель и солист группы Илья Прусикин пообещал, что их выступление на конкурсе всех удивит.
Как писали "Дни.ру", ранее певец Сергей Лазарев высказался о выборе отечественных представителей на "Евровидение". Он считает право Little Big представлять нашу страну стратегически правильным. Артист пожелал группе удачи.
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