Украинцы затравили знаменитую певицу за поддержку Little Big на "Евровидении"

Исполнительница Jerry Heil из Незалежной намекнула на победу российской группы Little Big на международном музыкальном конкурсе. ее соотечественники взорвались от возмущения.



В своем инстаграм-аккаунте девушка спросила подписчиков: ей кажется, или имя победителя "Евровидения" уже известно?. При этом в публикации артистка отметила аккаунт российской группы Little Big. Украинцы стали обвинять Jerry Heil в поддержке "агрессора" и даже желать ей смерти.

На певицу обрушился шквал резко негативных комментариев и упреков. Исполнительнице написали, что позорно поддерживать Россию, которая "аннексировала территории". Фолловеры напомнили, что Little Big "незаконно" ездили в Крым, упомянув при этом сайт "Миротворец", где опубликована база данных людей, которых авторы портала называют "агентами Кремля", передает телеканал "360".



Но нашлись и те, кто поддержал артистку. Они отметили, что обвинения в поддержке России после поддержки группы Little Big в посте – не логичные. По мнению этой части подписчиков, у музыки нет границ и стран. После нападок Jerry Heil отменила возможность комментирования этого поста. Теперь под публикацией нет ни одной записи.

Напомним, о том, что Россию на "Евровидении-2020" представит группа Little Big, стало известно 2 марта. Коллектив известен бешеной харизмой участников и буйными танцами. Основатель и солист группы Илья Прусикин пообещал, что их выступление на конкурсе всех удивит.

Как писали "Дни.ру", ранее певец Сергей Лазарев высказался о выборе отечественных представителей на "Евровидение". Он считает право Little Big представлять нашу страну стратегически правильным. Артист пожелал группе удачи.