Пригожин откровенно о промышляющих эскорт-услугами звездах

На церемонии вручения премии канала МУЗ-ТВ Иосиф Пригожин получил награду как лучший продюсер десятилетия. На пресс-завтраке он сидел на правах звезды в президиуме вместе с ведущими. А потом пообщался с корреспондентом "Дни.ру".



Сегодня много пишут, что артистам сулят большие деньги за сексуальные услуги. Недавно, например, Анна Семенович призналась: "Мне предлагали за ночь по два миллиона долларов. Отказала!" А так ли это на самом деле?

"Мне никто не предлагал, – засмеялся Иосиф Пригожин. – Скажу больше: и мою жену Валерию поехать в сауну никто не звал. Я бы убил *** сразу! Хотя знаю артистов, которые такое практикуют. Вспомнить хотя бы рассказы Волочковой, которая любит сауны и бани..."

Почему же артисты вызывают у поклонников сексуальный интерес? "Девушки с экрана всегда выглядят дороже, чем девушки на улице, – пояснил продюсер. – У нас в стране есть достойные артисты, которые могут вызывать определенные желания у мужской аудитории. Люди готовы за это платить, но выезжают ли на "дополнительные услуги" к поклонникам знаменитости – не знаю. Я 17 лет погружен в одну женщину, не вижу больше никого, поэтому и не знаю. Мы, повторюсь, такое не практиковали. Мы не занимаемся извращениями, мы все-таки поближе к музыке".

А вот против концертов в гей-клубах Пригожин ничего не имеет. "Валерия там тоже пела когда-то давно, – признался Иосиф. – В этом нет ничего страшного. Там везде живая публика, очень открытая. А музыка – она для всех, должна всех цеплять. Для геев, лесбиянок, заключенных, простых людей..." Напомним, что в гей-клубах регулярно выступают Сергей Лазарев, Лолита и Ольга Бузова.