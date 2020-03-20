Есть брачный договор: всплыли сенсационные данные об отношениях Цекало и Эрвин

"В их семье заранее все оговорено, – рассказывает ясновидящая Галина Янко, - Есть брачный контракт и определенные обязательства с каждой стороны. Дарье совершенно не нужны проблемы. Она любит и уважает мужа, при этом женщина достаточно расчетлива".
Все свои таланты по манипулированию мужчинами она прячет глубоко в себе. Возможно, через пару лет она еще покажет свой характер.
"Несмотря на большую разницу в возрасте, жена будет с Цекало очень долго. Я не вижу ни ссор, ни развода, ни измен, как с его, так и с ее стороны", – продолжила таролог.
Также Янко составила для шоумена прогноз на предстоящий год. По картам артиста падает финансовая потеря, предупреждает гадалка. Кто-то одолжит у него крупную сумму денег, а вот вернутся ли они к Александру – большой вопрос.
"В этом году я вообще не рекомендовала бы ему делать большие покупки или давать взаймы. Те, кто будет брать у него деньги, могут попасть в какие-то непростые жизненные ситуации, поэтому не смогут вернуть деньги", – предупредила Янко.
Что касается детей, медиум пока не видит прибавления в семействе, зато очевидны проблемы со здоровьем. "У него периодически повышается сахар, Александру необходимо сократить сладкое в своем рационе и уделять больше внимания спорту", – предупредила она.
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