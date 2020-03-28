Гагарина показала голое фото в свой день рождения

Певица Полина Гагарина отметила 33-летие. В честь этого дня звезда сделала публикацию в "Инстаграм", прикрепив откровенное сексуально фото.

Полина Гагарина – одна из востребованных певиц в России. Ее стремительная карьера, действительно, вызывает восхищение. Доказательством может служить то, что на официальный аккаунт певицы в "Инстаграме" подписано почти восемь миллионов человек. Их она ежедневно радует новыми публикациями, делясь моментами из своей жизни.

Не могла Полина не поделиться и новым снимком в день рождения. Гагарина опубликовала фото, где кажется, что она позировала обнаженной. Кадр заканчивается на середине спины, заставляя поклонников гадать, одета ли певица ниже. Впрочем, она выглядит, как и всегда, безупречно. В комментариях с праздником Полину поздравили не только поклонники, но и коллеги по шоу-бизнесу.

Отметим, что день рождения Гагариной пришелся в тот момент, когда в мире пандемия коронавируса в самом разгаре. Разумеется, Полина не стала закатывать шумную вечеринку по случаю дня рождения, а предпочла провести время в кругу семьи. Как и многие звезды, певица сейчас находится в изоляции.