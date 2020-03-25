"Старше ее, разведенный": сделано заявление о новом мужчине в жизни Полины Гагариной

"По судьбе ей предначертано три брака. Полина постоянно находится в поисках идеальных отношений. В какой-то момент ей просто становится некомфортно, и она живет надеждой встретить идеального мужчину, лучше, чем тот, кто уже есть в ее жизни, – объясняет Янко. – В данный момент есть и любовь, и забота, но есть ощущение, что все не то".

Гадалка уверена, что новый мужчина в ее жизни не за горами. "Он будет старше ее, разведенный. Не из мира шоу-бизнеса и даже не из творческой среды. Полина выйдет за него замуж, и в этом браке появится ребенок", – заявила она "Дни.ру".