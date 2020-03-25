Ургант жестко надругался над Петросяном из-за рождения ребенка

Как отметил Иван, сейчас из-за пандемии коронавируса в мире происходит крайне мало событий, и ему было сложно сделать эту подборку. Он показал кадры, которые претендуют на звание шуток. Ведущий не впечатлен забавными роликами из Сети от современных комиков. Правда, он уверен, что есть еще в наших рядах те, кто способен поразить. Например, Евгений Петросян.
Иван Ургант заявил, что у артиста пенсионного возраста родился ребенок. Он пожелал семье здоровья и отметил: мужчине очень повезло, что малыш появился именно сейчас. Евгению Вагановичу не стоит выходить на улицу, ведь 74-летний артист входит в группу риска по коронавирусу. "Он будет как раз проводить время с ребенком", – пошутил шоумен. Телеведущий считает, что молодое поколение комиков переживает из-за отсутствия детей, а вот Евгений Ваганович, несмотря на преклонный возраст, ни на что не жалуется, "просто делает дело".
Также мужчина заявил, что переживает за вероятный "всплеск рождаемости" в семье Петросяна. Как отметил Иван Урагнт, новорожденный малыш был зачат юмористом в прошлом году, когда было много концертов.
"А сейчас он сядет на самоизоляцию, что начнется?" – не унимается ведущий вечернего шоу.
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