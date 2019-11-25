Меньшова после пластики стала неузнаваема

Юлия Меньшова активный пользователь социальной сети "Инстаграм". Нередко актриса публикует фотографии и короткие видео из путешествий, выкладывает посты-рассуждения, общается с многочисленными подписчиками и обожает использовать фильтры на собственных снимках. "Фильтры меня очень веселят всегда. А тут прямо целая пластика", – написала Юлия Меньшова под собственным снимком, на котором так сильно изменилась, что стала буквально неузнаваемой.
На первый план выступили чрезвычайно пухлые губы. А также артистка сделала акцент на скулы. Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на преображение артистки. В основном, фанаты сочли, что Юлии Меньшовой не стоит совершать манипуляций со своей внешностью, она и так хороша. Отметим, что фото разместил у себя сайт "Комсомольская правда".
Особо наблюдательные поклонники сделали вывод, что артистка с возрастом становится очень похожей на мать, актрису Веру Алентову. Замечает сходство и сама Юлия. "Как же много мне подарила мама, причем, стержневых, основополагающих черт характера. Дисциплина, упорство и требовательность к себе – это, конечно, от мамы. И бесконечное любопытство к новому (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – высказалась Юлия Меньшова.
Актриса отметила и такое качество характера матери как доброе отношение к людям. "Я поражаюсь маминой силе духа, потому что пройдя через горнило успеха, и всегда находясь под прицелом досужей публики, которая с удовольствием готова "осудить и обсудить", ничто не изменило ее благожелательного отношения к людям", – отметила дочь Веры Алентовой.
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