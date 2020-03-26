У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Четверг
26 марта
Лента новостей
16:27
Коронавирус: последние новости сегодня, 26 марта 2020 года
16:05
"35 падающих на меня мышей": звезда сериала "Колл-центр" пожаловалась на психологические проблемы
15:29
Кто стал голосом сериала "Магомаев" на Первом канале
15:08
Россиянам предрекли потерю миллиардов рублей из-за нового налога
14:40
Принца Гарри мучат угрызения совести из-за больного коронавирусом отца
14:39
Князь Монако назвал первый необычный симптом коронавируса
14:19
В Подмосковье пожар унес жизнь человека
14:05
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
13:59
48-летняя Марина Федункив готовится стать матерью
13:52
Народный артист России скончался в возрасте 69 лет после тяжелой болезни
13:26
Продлится годы: эксперт озвучил страшный прогноз по пандемии коронавируса
13:26
Друг Задорнова выдал Корчевникову грязные тайны личной жизни артиста
13:20
Живущий рядом с Папой Римским священник заболел коронавирусом
13:12
"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением
13:12
"Опустимся на самое дно": звезда сериала "СашаТаня" Гайдулян забаррикадировался в московской квартире
12:55
Доллар и евро продолжают дешеветь к рублю
12:54
Как правильно организовать удаленную работу во время карантина
12:51
"Про грудь забыла": промывающая себя Семенович шокировала интимным видео
12:47
"Берегите своих родителей!": Собчак раскрыла подробности госпитализации матери
12:44
"Им было уже 40": росший в коммуналке Виторган о первой квартире звездных родителей
12:36
В центре Москвы мужчина попытался задушить рабочего из-за шума
12:23
Стало известно о прекращении авиасообщения России с другими странами
12:09
"Дай на маникюр": Борисова попросила у щедрого мужа Кравец денег после сладкой ночи любви
12:02
Показавший Брежневу Меладзе заинтриговал словами о скелете
11:59
Один ребенок погиб, двое пострадали: под Москвой произошел страшный пожар
11:55
Подхватил вирус: звезда кино и сериалов Роман Попов заразил всю съемочную группу
11:47
"Честь – представлять страну": Zivert заявила об участии в "Евровидении"
11:31
В России зафиксировано более 180 случаев коронавируса за сутки
11:29
Экс-президент футбольного клуба "Витесс" умер от коронавируса
11:17
"Черный лебедь" – феномен 2020 года
11:07
"Вне Москвы – это совершенно другая жизнь:" столичные звезды сериала "Паромщица" о работе в провинции
11:04
"Верх цинизма": Рудковская взвыла из-за наглой выходки
10:58
Найден первый зараженный коронавирусом
10:39
"Подрались из-за продуктов": Никита Панфилов столкнулся с безобразием в магазине
10:34
Истребитель Су-27 потерпел крушение в Черном море
10:31
Волочкова неожиданно рассекретила родство с Пугачевой
10:26
"Развели, как последнюю дуру": Собчак оказалась жертвой Богомолова и Мороз
10:22
"Ну что, сволочи?": Кудрявцева обратилась к сидящим дома из-за коронавируса россиянам
10:16
Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
10:15
Мать Собчак сдала тест на коронавирус после известия о госпитализации
09:59
Известный актер откровенно о свадьбе с Татьяной Арнтгольц
09:53
"Не пугай!": неузнаваемый Фоменко шокировал народ жутким видом
09:52
Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли из-за коронавируса
09:28
"Конченая наркоманка!": бессовестная Борисова соблазнила и увела у Кравец мужа-миллионера
09:27
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
09:09
После расставания с Прилучным Муцениеце собирает мусор на обочинах
09:04
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
08:51
"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус
08:50
Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова
08:26
Гузеева сорвалась из-за едких нападок Харламова
08:00
В России готовятся к "взрывной" ситуации с коронавирусом
06:42
Какие лекарства нужно иметь дома для защиты от коронавируса
04:34
Звезда фильма "Жмурки" подцепила коронавирус после контакта с зараженным
02:35
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
00:17
Малышева назвала срок окончания эпидемии коронавируса в России
22:11
В Петербурге мужчина получил ожоги лица при пожаре в коммунальной квартире
21:52
Задыхающегося Лещенко срочно перевели в реанимацию
21:49
Пресняков вывез всю семью в одно место
21:47
В московской больнице скончались двое пациентов с коронавирусом
21:35
В центре Петербурга троллейбус наехал на пенсионерку
21:29
Биологическая война: названа сенсационная причина пандемии коронавируса
21:29
Гороскоп на сегодня, 26 марта
21:19
Москвичи раскупили спортивные тренажеры из-за карантина
21:18
"Богиня!": постельные утехи Ходченковой взбудоражили народ
20:54
"Толкового ничего сейчас сказать не могу": Боярский убит трагическим известием
20:48
Кадони впервые заговорил о расставании с невестой
20:29
В Башкирии ребенок заразился коронавирусом
20:10
Обнаружение трупа младенца в лесу под Москвой обернулось серьезными последствиями
20:05
Кожевникова подвергла себя опасности из-за детища
20:04
"Русского человека спасут дачи": актер Петров заперся от вируса в загородном доме
20:04
Плевать на всех: прилетевшая с Мальдив Кафельникова сбежала с карантина на маникюр
19:57
"Мою семью это тоже не обошло": популярная актриса сериалов честно о раке
18:02
Коронавирус разрушил планы Фадеева
17:55
"Что-то не получается": Валерия не справляется на карантине
17:41
В Петербурге хулиганы бросили гранату в окно квартиры
17:37
Джиган показал странные игры с дочками и ножом
17:27
Ургант жестко надругался над Петросяном из-за рождения ребенка
17:14
Брежнева восхитила роскошным телом
16:46
Коронавирус назвали причиной глобального упадка
16:26
Путин объявил об экстренных мерах из-за коронавируса
16:24
"Проснулась с лихорадкой": Навка рассказала об ужасах коронавируса
16:04
Богомолов отругал беременную Собчак за работу в шоу "Док-Ток"
15:56
Россия получила новый статус из-за коронавируса
15:53
Эксперт объяснил необходимость отмены поездов из-за коронавируса
15:37
"Мужчин не находила": Михалкова о причинах ухода из "Уральских пельменей"
15:29
Десятки миллионов: Инна Макарова оставила сказочное наследство
15:25
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
15:00
Объявлены жесткие меры против коронавируса в Москве
14:59
Lipton объединяет россиян в стремлении сохранить природу России
14:58
Бунт и хаос: обрисовано печальное будущее России из-за коронавируса
14:55
"Как в камере": находящийся на карантине Боярский взвыл от скуки
14:50
Новый поворот появился в истории с бездомными детьми Пригожина
14:41
Обращение Путина к россиянам в связи с пандемией коронавируса (видео)
14:32
В Подмосковье директор мебельного магазина похитил более миллиона рублей
14:29
Сильные чувства или наркотики? Звезда сериала "Великолепный век" ошеломила странной выходкой
14:14
Закрой рот: Борисову ждет многомиллионный штраф за болтовню в соцсетях
14:14
Песков трижды плюнул после вопроса о здоровье Путина
13:57
Названа неожиданная опасность фастфуда во время пандемии
13:57
Путин собрался выступить в связи с пандемией коронавируса
13:56
Умерла актриса Инна Макарова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Был с женой: кто инфицировал престарелого Лещенко
Певица Слава сообщила о расставании с мужем
Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Галкин не смог найти скважину Пугачевой
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
За козла ответишь: Петросян накинулся на Степаненко после рождения ребенка
Шоу-бизнес

У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких

Лев Лещенко. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У 78-летнего Льва Лещенко обнаружили коронавирус. Народный артист находится в больнице. Его здоровье ухудшается.
прочитано 3230 раз

Диагноз "коронавирус" подтвердился у Льва Лещенко. Состояние народного артиста РСФСР оценивается как тяжелое, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник. 

ПО ТЕМЕ

Лещенко в реанимации спасают от коронавируса

Новость о том, что у Льва Валерьяновича коронавирус, появилась в СМИ накануне. Однако юморист Владимир Винокур поспешил опровергнуть эту информацию. Мол, он разговаривал с женой Лещенко, которую также госпитализировали, и узнавал об их здоровье. 

Винокур рассказал, что на самом деле Лев Валерьянович лечится от двухстороннего воспаления легких, при этом чувствует себя достаточно бодро.

Отметим, что коронавирусная инфекция крайне опасна для людей пожилого возраста. Зачастую их организм не справляется с COVID-19, поэтому начинаются осложнения. Возрастает вероятность летального исхода.

По состоянию на 26 марта в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. 38 жителей страны выздоровели. Согласно данным онлайн-карты CSSE, в России зафиксировано три случая смерти из-за COVID-19.

Автор: 26 марта 2020, 16:21

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Вера
Ответить
Да хватит уже врать. Выгораживает дружка, который перезаражал кучу людей, решив, что его , звезду, вирус поразить не может. Дай бог ему здоровья конечно, но когда выкарабкается, как и всех остальных оштрафовать за то что шлялся после заграницы.
1

Популярные темы форума

Политика

Из-за коронавируса от ООН потребовали снять санкции с России
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

В поддержку книжки и сериала: Началова с того света надиктовала близким новую песню
"Убийственно!": оголившаяся Марина Зудина сразила наповал
"Игнорирую всех": оскандалившийся Джиган плюнул на поклонников
"Я в шоке от людей": Бородина взорвалась из-за наглой выходки

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Новые подробности сенсационного ухода Александра Домогарова

Что будет с постановкой, неизвестно
Шоу-бизнес

"Нестерпимая боль": Ветлицкая подхватила вирус

Звезда находится в Испании
Шоу-бизнес

"Я благодарю вас": дочь Заворотнюк выступила с заявлением

Наследница актрисы обратилась к общественности
Шоу-бизнес

"Конченая наркоманка!": бессовестная Борисова соблазнила и увела у Кравец мужа-миллионера

Блондинка провела ночь с отцом дочери Алены

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 26 марта
Гороскоп на сегодня, 25 марта
Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+