У находящегося в тяжелом состоянии Лещенко начался отек легких

Диагноз "коронавирус" подтвердился у Льва Лещенко. Состояние народного артиста РСФСР оценивается как тяжелое, пишет "Лента.ру" со ссылкой на источник.
Новость о том, что у Льва Валерьяновича коронавирус, появилась в СМИ накануне. Однако юморист Владимир Винокур поспешил опровергнуть эту информацию. Мол, он разговаривал с женой Лещенко, которую также госпитализировали, и узнавал об их здоровье.
Винокур рассказал, что на самом деле Лев Валерьянович лечится от двухстороннего воспаления легких, при этом чувствует себя достаточно бодро.
Отметим, что коронавирусная инфекция крайне опасна для людей пожилого возраста. Зачастую их организм не справляется с COVID-19, поэтому начинаются осложнения. Возрастает вероятность летального исхода.
По состоянию на 26 марта в России зарегистрировано 840 случаев заражения коронавирусом. 38 жителей страны выздоровели. Согласно данным онлайн-карты CSSE, в России зафиксировано три случая смерти из-за COVID-19.
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