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"Я не буду это есть!": Ивлееву довели до истерики в эфире

Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева является одной из самых популярных ведущих в стране. При этом девушка открывает собственные шоу одно за другим.
прочитано 501 раз

Программа Agentshow Land имеет бешеный успех. Выпуск на "Ютуб" собирает до двух миллионов просмотров.

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Анастасия Вячеславовна Ивлеева блогер, телеведущая, актриса

Каждая программа состоит из нескольких рубрик. Одна из них называется "Трогательный рот". Ее суть заключается в угадывании предметов на ощупь. Конечно, далеко не всегда это что-то приятное. Если гость не может понять, что у него в руках, необходимо положить это в рот на десять секунд. 

В последнем выпуске Agentshow Land участницей стала певица Елена Темникова. Исполнительнице пришлось несладко, но Ивлеевой было значительно хуже. 

Насте достался сырой бычий детородный орган. Когда инстадива взяла его в руки, на ее лице появилось отвращение. Она долго мяла его в руках, но никак не могла понять, что это. К слову, предположений у Ивлеевой было много – например, жирная свиная кожа или мешок с фекалиями. Услышав правильный ответ, она пришла в ужас.

Кадр youtube.com

"Я не буду это есть! Почему меня?! Это же мое шоу!" – впала в истерику ведущая.

Тем не менее Насте пришлось выполнить правила. Она засунула в рот бычий детородный орган, но выдержать десять секунд не смогла.

Автор: 20 марта 2020, 12:59

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