"Это случилось впервые": Гагарина о своем приключении в московском метро

Недавно Полина Гагарина прокатилась в метро. Певица решила рассказать, куда она торопилась.

Звезды российского шоу-бизнеса предпочитают не ездить на общественном транспорте, чтобы не создавать ажиотаж вокруг своей персоны. Однако некоторые могут себе позволить иногда спуститься в метро в случае острой необходимости. Так поступила недавно Полина Гагарина. Она опубликовала видео в раздел "Сторис" своего инстаграм-аккаунта и показала, как едет на эскалаторе. Тогда певицу никто не узнал, так как она была в очках и платке.

В эфире программы "Ты не поверишь!" Полина решила рассказать, почему выбрала общественный транспорт, и куда она спешила. Оказывается, артистка проехала три станции, чтобы не опоздать на собственный концерт. Таким образом, она сэкономила полтора часа. Именно столько заняла бы у Полины поездка в автомобиле.

"Это случилось впервые за долгое время. Но мне кажется, что это абсолютно нормально, не зазорно", – призналась она.

Сейчас певица, конечно, такого позволить себе не может. Гагарина очень сильно переживает из-за коронавируса, которые распространяется по планете. При этом россиян она попросила не бояться, потому что все будет хорошо.



