Помимо коронавируса: Петросян назвал главные угрозы человечеству

Евгений Петросян считает, что бдительность во время пандемии коронавируса необходима: надо сделать все, чтобы зараза прекратилась расползаться. В этом отношении, по мнению комика, Россия преуспела – власти и жители страны все делают правильно.
Между тем Петросяна беспокоит необоснованное смятение, которое охватило его соотечественников. "Надо обрести золотую середину между осторожностью и бешенством паники", – заметил артист в "Инстаграм".
Затем Евгений Ваганович напомнил, что современный мир почти ежегодно сталкивается с проблемами. Артист перечислил все, что грозило убить человечество с 2001 года: инфекция сибирской язвы, лихорадка Западного Нила, тяжелый острый респираторный синдром, птичий грипп, экономический кризис, свиной грипп, "конец света", предсказанный майя, Северная Корея, Эбола, корь, "ИГИЛ*", вирус Зика и многое другое.
По словам звезды, 10 февраля 2020 года признано худшим днем с начала распространения коронавируса: в Китае от коварной инфекции умерли 108 человек. "В тот же день: 26 283 человека умерли от рака. 24 641 человек умерли от болезней сердца. 4300 человек умерли от диабета, и в этот день, самоубийство унесло больше жизней, чем вирус, в 28 раз. Более того, комары убивают 2740 человек каждый день. ЛЮДИ убивают 1300 человек каждый день и змеи убивают 137 человек каждый день. В разы больше умирают от туберкулеза, алкоголизма, нищеты (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", - отметил Евгений Петросян. Он попросил поклонников не паниковать и быть осторожными.
* Организация запрещена на территории РФ
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