"Всегда со мной рядом": дочь Заворотнюк рассекретила близкого человека

Дочь Анастасии Заворотнюк старается вести наполненную положительными эмоциями жизнь в то время, как ее именитая родительница борется с, предположительно, раком головного мозга. Анна поделилась радостью.

Анна Заворотнюк проявляет невероятную активность после многих месяцев молчания, когда стало известно, что ее мать тяжело больна. Говорят, Аня таким образом пытается заработать на своем аккаунте в популярной социальной сети наравне с прочими успешными блогерами. По слухам, лечение Анастасии Заворотнюк весьма дорого, а у единственного добытчика в семье – мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева – высокооплачиваемая работа будет только ближе к концу года.

На своей страничке Аня делится с подписчиками размышлениями, философскими мыслями, наблюдениями, новостями. Однако еще ни разу в своих постах она не рассказала о том, как чувствует себя борющаяся с раком Анастасия Заворотнюк. Между тем поклонники теряются в догадках, что же на самом деле происходит со звездой комедийного сериала "Моя прекрасная няня".

На сей раз Заворотнюк обнародовала несколько фото, на которых запечатлена с подругой детства. "Сколько связано с ней разных воспоминаний. И веселых, и смешных, и порой нелепых. Но всегда эти воспоминания доставляют мне огромную радость. И в грусти, и в печали, и в светлые моменты она всегда со мной рядом, даже если находится на другом конце света", – отметила Анна.

Заворотнюк объяснила, что из-за карантина ее приятельница, живущая за границей, не может уехать из России. Подружки планировали посетить несколько выставок, однако коронавирус нарушил все их планы. Вместо походов по культурным местам они отправились гулять в лес. "Какая же это Божественная красота! Тишина, умиротворенность, этот удивительный воздух (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – поделилась приятными впечатлениями Анна.

Женщина посетовала, обращаясь к подписчикам своего инстаграм-аккаунта: "Как жаль, что мы иногда забываем, что сами являемся частичкой этой природы. Как же редко мы общаемся с природой и не замечаем красоту, которая нас окружает. Надо учиться радоваться жизни в любые моменты. Жизнь, она не завтра и не вчера, более того, именно в эту секунду и надо этим дорожить