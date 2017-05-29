Барбара Брыльска призналась в обмане

Сегодня, 29 мая, день рождения отмечает легендарная актриса Барбара Брыльска. В честь такого события артистка сделала неожиданное признание.

Журналисты связались со звездой фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", известной советской и польской актрисой Барбарой Брыльской, чтобы поздравить ее с днем рождения. Сегодня она отмечает 76-летие. "Вы знаете, у меня каждый день – воскресенье, каждый день – праздник, и я просто не обратила на это внимания. Об этом дне мне напоминают мои друзья, близкие… Вчера появился мой сын с семьей… Ну и прекрасно было", – сообщила Брыльска. Праздник Барбара намерена провести в узком кругу самых близких.

Во время общения с репортерами актриса сделала неожиданное признание. Оказалось, большинство людей полагают, что у нее день рождения 5 июня. Все дело в обмане, на который пришлось пойти матери Барбары.

"Никто не знает, кроме моих близких и вас, россиян, любимых моих. Не знают, что настоящий день рождения – это 29 мая. Все знают, что 5 июня. Я родилась во время войны, и моя мама опоздала с регистрацией ребенка, а немцы давали ужасный налог. И она должна была бы заплатить деньги большие за то, что опоздала на одну неделю. И я помолодела на одну неделю. Мама сказала мне просто, что я родилась на неделю позже", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

Кстати, прошлогодний юбилей Барбара встречала с другим настроением. "75-летие – это не праздник, а похороны. Понимаете, в таком возрасте каждый год как пропасть!" – заявила журналистам Брыльска.

При этом актрису волновало ее здоровье. "Годы дают о себе знать. Вот недавно радикулит разбил. Стало трудно делать все так же быстро, как раньше. Пришлось нанять женщину, которая за мной ухаживает. Она приходит несколько раз в неделю, живет неподалеку с семьей", – рассказывала актриса.