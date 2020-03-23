"Вот оно, счастье": Пугачева засмотрелась на мальчика Пьехи

Алла Пугачева не отрицает, что обращает внимание на молодых мужчин. На сей раз Примадонна отечественной сцены засмотрелась на сына певца Стаса Пьехи.

Алла Пугачева всегда была притягательна для мужчин, причем совершенно разных возрастов. Артистка отдавала предпочтение тем, кто помоложе: самые громкие романы случались именно с ними. Например, можно вспомнить отношения Примадонны с Сергеем Челобановым и Владимиром Кузьминым.

Сейчас артистка замужем за шоуменом и юмористом Максимом Галкиным, с которым разница в возрасте составляет 27 лет. У пары подрастают шестилетние двойняшки Гарри и Елизавета. Семья проживает в собственном замке в деревне Грязь. Однако идиллия не мешает Алле Пугачевой поглядывать на других мужчин.

Так, 70-летняя Примадонна обратила внимание на сына Стаса Пьехи. Популярный исполнитель объявил, что его наследнику накануне, 22 марта, исполнилось шесть лет. "С днем рождения, Сынок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Совсем взрослый уже мужчина", – написал Стас, опубликовав несколько фотографий именинника. Отметим, что Пьеха крайне редко делится с общественностью подробностями частной жизни, не говоря уже о снимках сына.

"Вот оно, счастье и смысл жизни!" – немедленно отреагировала Алла Пугачева в комментариях к посту певца, который тот обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". "С Днем Рождения сыночка! Пусть растет большим, умным, сильным и талантливым как Папа!" – пожелала певица Зара. "А я желаю, чтобы вы дружили всю жизнь", – добавила телеведущая и врач Елена Малышева. Именинника поздравили певицы Слава и Валерия, другие артисты, а также многочисленные поклонники.