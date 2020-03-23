"Вот оно, счастье": Пугачева засмотрелась на мальчика Пьехи

Алла Пугачева всегда была притягательна для мужчин, причем совершенно разных возрастов. Артистка отдавала предпочтение тем, кто помоложе: самые громкие романы случались именно с ними. Например, можно вспомнить отношения Примадонны с Сергеем Челобановым и Владимиром Кузьминым.
Сейчас артистка замужем за шоуменом и юмористом Максимом Галкиным, с которым разница в возрасте составляет 27 лет. У пары подрастают шестилетние двойняшки Гарри и Елизавета. Семья проживает в собственном замке в деревне Грязь. Однако идиллия не мешает Алле Пугачевой поглядывать на других мужчин.
Так, 70-летняя Примадонна обратила внимание на сына Стаса Пьехи. Популярный исполнитель объявил, что его наследнику накануне, 22 марта, исполнилось шесть лет. "С днем рождения, Сынок (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)! Совсем взрослый уже мужчина", – написал Стас, опубликовав несколько фотографий именинника. Отметим, что Пьеха крайне редко делится с общественностью подробностями частной жизни, не говоря уже о снимках сына.
"Вот оно, счастье и смысл жизни!" – немедленно отреагировала Алла Пугачева в комментариях к посту певца, который тот обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". "С Днем Рождения сыночка! Пусть растет большим, умным, сильным и талантливым как Папа!" – пожелала певица Зара. "А я желаю, чтобы вы дружили всю жизнь", – добавила телеведущая и врач Елена Малышева. Именинника поздравили певицы Слава и Валерия, другие артисты, а также многочисленные поклонники.
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