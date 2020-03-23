Известный кинопродюсер заразился коронавирусом в тюрьме

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна обнаружили COVID-19. Он заразился в тюрьме Нью-Йорка, сообщает портал Page Six со ссылкой на инсайдера. Тест на коронавирус был сделан на днях.
Харви изолировали. Его отправили в другую тюрьму – на северо-запад штата. Там он расположился в специальном блоке.
Представители продюсера не подтвердили информацию, поскольку не получали таких данных. Об этом сообщает журнал Variety.
Напомним, что Вайнштейн был приговорен к 23 годам лишения свободы 11 марта за насильственные действия сексуального характера. Его признали виновным в насилии над двумя женщинами. В двух случаях с Харви были сняты обвинения. Благодаря этому продюсер избежал пожизненного заключения.
На данный момент в США зафиксировано свыше 35 тысяч случаев заражения коронавирусом, 461 человек скончался. Во всем мире COVID-19 обнаружили у 343 тысяч жителей планеты.
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