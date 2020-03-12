"Должна быть убита": Дженнифер Энистон поступили страшные угрозы от Харви Вайнштейна

Вскрылись шокирующие детали в деле Харви Вайнштейна. Стало известно, что в 2017 году с ним связался журналист, который попросил продюсера прокомментировать слухи о его домогательствах в отношении актрисы.
В электронном письме кинематографист ответил, что Дженнифер Энистон "должна быть убита", сообщает Variety. Материал о сексуальных домогательствах собирался опубликовать таблоид The National Enquirer. В свою очередь представители артистки отметили, что она не выдвигала подобных обвинений против Харви Вайнштейна.
Напомним, 24 февраля суд Манхэттена признал продюсера виновным в изнасиловании и склонении к сексу. Скандал разгорелся в конце 2017 года. Тогда ряд голливудских актрис объявили о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна. Одно из изданий написало о множестве подобных случаев в биографии продюсера за последние 30 лет.
Как писали "Дни.ру", в деле продюсера поставлена точка. Ближайшие 23 года Харви Вайнштейн проведет в тюрьме. Недавно он перенес операцию на сердце. Примечательно, что экс-супруга Харви Вайнштейна Джорджина Чапман, по слухам, уже нашла новую любовь в лице актера Эдриана Броуди.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
В россии могут легализовать проституцию...
Цветы - подарок или самый простое решение под праздник
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Одиночество- <цензура>!
И кто такая Лиона? Ваше мнение.
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Какое имя лучше?
Жизнь в России
Как скрываете морщины?