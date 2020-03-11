23 года тюрьмы: Вайнштейну вынесли суровый приговор

Суд вынес решение по скандальному делу Харви Вайншейна. Бывшего голливудского продюсера приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие.
В сексуальных домогательствах Вайнштейна обвинили осенью 2017 года. Утверждалось, что его жертвами стали более ста женщин. С некоторыми из них продюсеру удалось уладить конфликт.
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