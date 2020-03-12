Изменившуюся до неузнаваемости Гагарину не приметили в московском метро

Полина Гагарина удивила поклонников весьма смелым для артиста решением. Певица спустилась в метро.

Для жителей Голливуда увидеть в общественном транспорте знаменитость – обычное дело, чего не скажешь о российских селебрити. Однако иногда все же можно встретиться с кумиром в неожиданном месте. Например, с Полиной Гагариной, которая 11 марта появилась в московском метро.

Артистку никто не узнал, потому что она выглядела непривычно для поклонников. Полина надела платок и очки, чтобы остаться незамеченной. Она сняла видео, стоя на эскалаторе, и опубликовала в разделе "Сторис" своего инстаграм-аккаунта. "Да я бы и сама себя не узнала", – написала знаменитость.

Оказалось, Гагарина воспользовалась общественным транспортом, чтобы быстрее добраться до работы. Позже один из подписчиков решил узнать у нее, сколько стоит проезд в метро. Полина с уверенностью ответила: "55 рублей".

Напомним, что недавно певица посетила шоу "Импровизация". Она изображала пьяную, бухгалтера, а также дублировала фильмы для взрослых.