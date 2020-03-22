Могут быть заразными: дочь певицы Славы отказалась вернуться в Россию

Дочь популярной певицы Славы, Александра, оказалась совсем одна вдали от дома и близких. Девушка не может вернуться в Россию.

Александра находится в Ницце. Во Францию наследница знаменитости уехала, чтобы учить язык.

Теперь из-за введенного на фоне пандемии коронавируса карантина Александра не может вернуться в родную страну. Франция на 30 дней закрыла границы. Дочь певицы Славы очень расстроена из-за того, что оказалась отрезана от любимых людей.

"Родные, кто говорит "в России не лучше"; отвечу просто: " да ****мне это солнце за окном, если рядом нет мамы, папы, сестер, еще моих родственников и моих любимых котиков? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала красавица в личном "Инстаграм".

Также Александра рассказала о ситуации во Франции. По словам дочери певицы, в магазин можно выйти только по расписке, а в аптеках нет медицинских масок и санитайзеров для рук.

Девушка подчеркнула, что могла бы улететь из Европы с помощью посольства, но боится подцепить вирус по дороге домой. "Я не думаю, что это безопасно пересекать границу с тремя пересадками", – сказала дочь певицы Славы отметив, что ее попутчики могут поддаться панике на борту, например, или быть заразными.