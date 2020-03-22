"Свела судьба": Наргиз откровенно о своем уходе к Дробышу

Эпатажная исполнительница призналась, что с известным композитором ее "свела судьба". Наргиз Закирова дара, что ей посчастливилось работать с мэтром отечественного шоу-бизнеса.
По словам звезды, когда Виктор Дробый предложил ей спеть одну из песен Николая Носкова, она была в шоке. Наргиз Закирова и продюсер поняли друг друга с полувзгляда.
Рассказал и композитор, почему выбрал ушедшую с громким скандалом от Максима Фадеева певицу. Они заключили официальный контракт, потому что продюсера привлекала внутренняя сила и талант артистки.
Примечательно, что Виктор Дробыш не собирается вмешиваться в имидж знаменитости. Впервые встретился с Наргиз Закировой композитор, когда готовился к концерту Николая Носкова. Он был просто поражен ее харизмой.
Отметим, помимо Наргиз Закировой среди подопечных Виктора Дробыша такие звезды, как Стас Пьеха, певица Слава, группа "Фабрика" и другие.
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