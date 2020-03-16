"Упала в пропасть": Наргиз Закирову отправляют в наркоклинику

Бывший директор Наргиз Закировой Сергей Лавров прокомментировал ее сотрудничество с новым продюсером Виктором Дробышем. Экс-сотрудник артистки поделился своими пессимистичными прогнозами.

В прошлом году Наргиз Закирова скандально рассталась со своим продюсером Максимом Фадеевым. Артистка обвинила его в том, что он якобы срывал ее концерты, а также перечислила еще несколько причин. Максим Фадеев долго отмалчивался, а позже выступил с контраргументами. Не стал молчать и ее бывший директор Сергей Лавров. Тот заявил, будто у нее проблемы с алкоголем, и якобы поэтому артистка отменяла свои выступления.

Мало того, свою репутацию, по мнению Лаврова, Закирова буквально похоронила неуважением к публике. Он убежден, что и сотрудничество с Виктором Дробышем не получится удачным. И причина вовсе не в продюсере. "Есть поговорка: горбатого исправит только могила. С Фадеевым Наргиз поступила плохо. И с Дробышем также сделает", – высказал мнение Лавров.

Он спрогнозировал, что совместная работа Дробыша и Закировой продлится недолго. Лавров отметил, что сейчас отменены концерты артистки в Омске и Новосибирске якобы из-за коронавируса, однако тот убежден, что попросту продалось слишком мало билетов.

Лавров высказал мнение, что Наргиз следует не новые песни записывать, а пролечиться. "Ее нужно отправить в наркологическую клинику", – компетентно заявил бывший сотрудник певицы. Он сравнил работу Закировой с Фадеевым с восхождением на гору. "Фадеев тащил ее в гору, сделал ей репертуар, образ. А сейчас она не просто с горы съехала, а упала в пропасть", – цитирует Сергея Лаврова "Собеседник".

В завершение своего интервью тот дал совет Виктору Дробышу. Он намекнул, что Наргиз Закирова весьма меркантильна. "На мой взгляд, она жадная. Ее очень душила жаба, когда она Фадееву отдавала половину своего гонорара, хотя у них была такая договоренность", – вспомнил Лавров. Он высказал уверенность, что и с Дробышем артистка поведет себя аналогичным образом, если не хуже. "Наверное, Дробыша Наргиз пошлет еще дальше, чем Фадеева", – заключил концертный директор.